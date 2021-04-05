Янг покинет «Интер» в конце сезона

Защитник миланского «Интера» Эшли Янг может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Уйти из итальянского клуба может и защитник Андреа Раноккия, контракт которого с «Интером» истекает в концовке сезона.

35-летний Янг сыграл двадцать восемь матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Действующее соглашение Эшли с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2021 года.

После двадцати восьми туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отрыв от «Милана», идущего на втором месте, составляет уже восемь зачетных баллов.