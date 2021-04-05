Янг покинет «Интер» в конце сезона

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05 Апреля 2021, 22:27,
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Защитник миланского «Интера» Эшли Янг может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Уйти из итальянского клуба может и защитник Андреа Раноккия, контракт которого с «Интером» истекает в концовке сезона.
35-летний Янг сыграл двадцать восемь матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Действующее соглашение Эшли с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2021 года.
После двадцати восьми туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отрыв от «Милана», идущего на втором месте, составляет уже восемь зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Эшли Янг, Андреа Раноккия