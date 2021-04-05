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​«Ювентус» может подписать полузащитника «Милана»

05 Апреля 2021, 17:44,

Переговоры Хакана Чалханоглу о новом контракте с «Миланом» зашли в тупик. Как сообщает Sky Sport Italia, турецкий полузащитник хочет зарабатывать пять миллионов евро в год без учёта бонусов, но «россонери» не увеличивают своё предложение.

Отмечается, что перехватить Чалханоглу может «Ювентус». Туринский клуб не прочь подписать полузащитника в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 27-летний Хакан Чалханоглу провёл за «Милан» тридцать четыре матча во всех соревнованиях. На счету турецкого футболиста семь голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Хакан Чалханоглу
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Комментарии (5)
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1
Алексей Антоненко
05 Апреля 2021, 18:49

Всем спасибо за отзывы. С 9 марта без выходных, где-то поднакопилась усталость. На предмет ошибок перечитываю, но другие моменты упускаются из виду...
Иногда когда много мыслей в голове клубы можно спутать.

1
nebarsabarsenet
05 Апреля 2021, 18:06

Гы-гы, статья, как и заголовок просто огонь)))

1
Zorik88
05 Апреля 2021, 18:04

"В нынешнем сезоне 27-летний Хакан Чалханоглу провёл за «Ювентус» тридцать четыре матча во всех соревнованиях. " Хоть бы прочитали что публикуете, молчу уже про заголовок

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0
Sergey-Klimenko
05 Апреля 2021, 18:03

тем более, если Чалханоглу уже в этом сезоне играл за Ювентус)))
теперь понятно, почему Милан так слил свое лидерство, виноват шпион-диверсант Хакан

2
Sergey-Klimenko
05 Апреля 2021, 18:02

"Ювентус может полузащитника Милана" :)
гыгы, страшно даже подумать))))
наверное, Хакан против того, что его может Юве :)

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