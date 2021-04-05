​«Ювентус» может подписать полузащитника «Милана»

Переговоры Хакана Чалханоглу о новом контракте с «Миланом» зашли в тупик. Как сообщает Sky Sport Italia, турецкий полузащитник хочет зарабатывать пять миллионов евро в год без учёта бонусов, но «россонери» не увеличивают своё предложение.

Отмечается, что перехватить Чалханоглу может «Ювентус». Туринский клуб не прочь подписать полузащитника в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 27-летний Хакан Чалханоглу провёл за «Милан» тридцать четыре матча во всех соревнованиях. На счету турецкого футболиста семь голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.