Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

​Игрок «Специи» рассказал, как его приятно шокировал Роналду

05 Апреля 2021, 17:29,

Футболист «Специи» Эммануэль Гьяси поделился историей о том, как он получил футболку от Криштиану Роналду.

«Для меня Роналду был кумиром. Я всегда мечтал сыграть с ним на одном поле. После первой игры я попросил у него футболку, но он, к сожалению, не смог мне её дать.

Перед второй игрой Роналду подошёл и сказал: «Гьяси, как ты?». Я был в шоке, он меня вспомнил! Не ожидал, что Криштиану может помнить меня, ведь прошло немало времени. Я был очень счастлив.

Я думал, что Роналду забыл о футболке. Не думал, что получу её, ведь в первом тайме мы играли хорошо, счёт был 0:0, и Криштиану нервничал. Но в перерыве он подождал меня около нашей раздевалки и дал футболку. Я был шокирован. После матча мы поболтали. Роналду – великий игрок и замечательный человек», - сказал Гьяси Joy Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Специя, Эммануэль Гьяси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
05 Апреля 2021, 17:44

Великий игрок не будет нервничать во время матча с какой-то Специей...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола