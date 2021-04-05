​Игрок «Специи» рассказал, как его приятно шокировал Роналду

Футболист «Специи» Эммануэль Гьяси поделился историей о том, как он получил футболку от Криштиану Роналду.

«Для меня Роналду был кумиром. Я всегда мечтал сыграть с ним на одном поле. После первой игры я попросил у него футболку, но он, к сожалению, не смог мне её дать.

Перед второй игрой Роналду подошёл и сказал: «Гьяси, как ты?». Я был в шоке, он меня вспомнил! Не ожидал, что Криштиану может помнить меня, ведь прошло немало времени. Я был очень счастлив.

Я думал, что Роналду забыл о футболке. Не думал, что получу её, ведь в первом тайме мы играли хорошо, счёт был 0:0, и Криштиану нервничал. Но в перерыве он подождал меня около нашей раздевалки и дал футболку. Я был шокирован. После матча мы поболтали. Роналду – великий игрок и замечательный человек», - сказал Гьяси Joy Sport.