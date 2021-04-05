​«Милан» не станет продлевать контракт с Манджукичем

«Милан» не станет продлевать трудовое соглашение с нападающим Марио Манджукичем. Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, руководители «россонери» недовольны выступлениями хорватского форварда, и он покинет клуб в конце нынешнего сезона.

Марио Манджукич после зимнего подписания контракта с «Миланом» успел провести за команду пять матчей в чемпионате и Кубке Италии. Результативными действиями форвард не отмечался.

В мае Марио Манджукич отпразднует свой тридцать пятый день рождения. В своё время хорватского форварда слухи связывали с российскими клубами, в частности с московским «Локомотивом».