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​«Милан» не станет продлевать контракт с Манджукичем

05 Апреля 2021, 16:14,

«Милан» не станет продлевать трудовое соглашение с нападающим Марио Манджукичем. Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, руководители «россонери» недовольны выступлениями хорватского форварда, и он покинет клуб в конце нынешнего сезона.

Марио Манджукич после зимнего подписания контракта с «Миланом» успел провести за команду пять матчей в чемпионате и Кубке Италии. Результативными действиями форвард не отмечался.

В мае Марио Манджукич отпразднует свой тридцать пятый день рождения. В своё время хорватского форварда слухи связывали с российскими клубами, в частности с московским «Локомотивом».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Марио Манджукич
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