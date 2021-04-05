Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

05 Апреля 2021, 12:49,

39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новое трудовое соглашение с «Миланом». Об этом информирует инсайдер Раймондо де Маджистрис в «Твиттере».

Согласно данным журналиста, контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2021/2022. Предыдущее соглашение истекало грядущим летом. Официально о пролонгации сотрудничества будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 16 поединков, забил 15 голов (три - с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

После 29 туров «россонери» занимают второе место в турнирной таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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