Президент «Ювентуса» провёл переговоры с Аллегри

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05 Апреля 2021, 12:41,
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Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант с возвращением в команду Массимилиано Аллегри.
Согласно информации Tuttosport, президент «старой синьоры» Андреа Аньелли на минувших выходных созвонился со специалистом. Стороны обсудили возобновление сотрудничества.
Напомним, что Массимилиано занимал пост главного тренера команды с 2014-го по 2019-й год.
В настоящий момент коллективом руководит Андрея Пирло. Под его руководством «Ювентус» проводит неудачный сезон. Туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Серии А занимает лишь пятое место.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Андреа Аньелли