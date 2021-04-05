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Президент «Ювентуса» провёл переговоры с Аллегри

05 Апреля 2021, 12:41,

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает вариант с возвращением в команду Массимилиано Аллегри.

Согласно информации Tuttosport, президент «старой синьоры» Андреа Аньелли на минувших выходных созвонился со специалистом. Стороны обсудили возобновление сотрудничества.

Напомним, что Массимилиано занимал пост главного тренера команды с 2014-го по 2019-й год.

В настоящий момент коллективом руководит Андрея Пирло. Под его руководством «Ювентус» проводит неудачный сезон. Туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Серии А занимает лишь пятое место.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Андреа Аньелли
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