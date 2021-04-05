Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Два топ-клуба интересуются нападающим «Фиорентины»

05 Апреля 2021, 10:59,

Форвард Душан Влахович, правами на которого владеет «Фиорентина», находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов.

Согласно сведениям издания Calciomercato, подписать 21-летнего футболиста хотят мадридский «Атлетико» и «Милан». Оба клуба намерены побороться за игрока в летнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Влаховичу из чемпионата Англии. Лондонский «Арсенал» хотел бы усилить атаку этим нападающим.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А форвард провел 28 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей (три - с пенальти) и две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Атлетико Мадрид, Душан Влахович
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