Два топ-клуба интересуются нападающим «Фиорентины»

Форвард Душан Влахович, правами на которого владеет «Фиорентина», находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов.

Согласно сведениям издания Calciomercato, подписать 21-летнего футболиста хотят мадридский «Атлетико» и «Милан». Оба клуба намерены побороться за игрока в летнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Влаховичу из чемпионата Англии. Лондонский «Арсенал» хотел бы усилить атаку этим нападающим.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А форвард провел 28 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей (три - с пенальти) и две результативные передачи.