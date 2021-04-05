Рибери извинился за удаление в матче с «Дженоа»

Атакующий полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери принес извинения за удаление в поединке 29-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Встреча завершилась вничью (1:1), а опытный француз получил красную карточку в самом начале второго тайма.

«Парни, прошу прощения, что оставил вас вдесятером. Вы сражались до финального свистка и показали отличную игру. Только вперед», - гласит сообщение Франка в «Инстаграме».

В текущем розыгрыше Серии А Рибери провел 22 встречи, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.