Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте: «Мы не празднуем Скудетто»

04 Апреля 2021, 09:24,

По итогам субботних матчей Серии А отрыв «Интера» от второго «Милана» вырос до восьми очков. При этом «нерадзурри» имеют игру в запасе. Впрочем, Антонио Конте после победы своей команды над «Болоньей» (1:0) заявил, что его бурные эмоции от успешного результата не связаны со Скудетто.

«Нет, мы не празднуем Скудетто. Чтобы праздновать, мы должны математически сделать себя недосягаемыми. Командам осталось провести по девять-десять матчей, то есть можно набрать ещё двадцать семь-тридцать очков. Мы прекрасно знаем, насколько сложна Серия А. Мы видим приз в конце сезона под другим углом по сравнению с другими командами, но у нас ещё есть дела. Пока что мы ничего не достигли», - сказал Конте Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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