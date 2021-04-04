​Конте: «Мы не празднуем Скудетто»

По итогам субботних матчей Серии А отрыв «Интера» от второго «Милана» вырос до восьми очков. При этом «нерадзурри» имеют игру в запасе. Впрочем, Антонио Конте после победы своей команды над «Болоньей» (1:0) заявил, что его бурные эмоции от успешного результата не связаны со Скудетто.

«Нет, мы не празднуем Скудетто. Чтобы праздновать, мы должны математически сделать себя недосягаемыми. Командам осталось провести по девять-десять матчей, то есть можно набрать ещё двадцать семь-тридцать очков. Мы прекрасно знаем, насколько сложна Серия А. Мы видим приз в конце сезона под другим углом по сравнению с другими командами, но у нас ещё есть дела. Пока что мы ничего не достигли», - сказал Конте Sky Sport Italia.