Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кьеллини: «Цель «Ювентуса» - место в Лиге чемпионов»

03 Апреля 2021, 23:46,

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался после ничьей в дерби с «Торино» (2:2).

«Мы допустили ошибки, которые нельзя позволять себе на таком уровне. Нужно оставаться едиными и как можно меньше разговаривать. Вместо этого нужно работать изо дня в день. В среду нам предстоит важная игра против «Наполи». Мы должны двигаться дальше и сделать всё возможное, чтобы достичь нашей цели – места в Лиге чемпионов. Также в мае у нас будет финал Кубка Италии», - сказал Кьеллини в эфире DANZ.

«Ювентус» сыграет на своём поле против «Наполи» седьмого апреля. Это перенесённый матч, который должен был состояться ещё в октябре.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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