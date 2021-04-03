Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пиоли высказался после потери очков «Миланом»

03 Апреля 2021, 19:49,

«Милан» в субботу снова потерял очки, добившись лишь ничьей (1:1) в домашнем матче чемпионата Италии против «Сампдории». После игры результат прокомментировал главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Я полностью согласен, мы сделали слишком мало [для победы], даже несмотря на тот факт, что в конце могли вырвать три очка. Мы играли без должного ритма и с неправильным подходом. Это был сложный матч. «Сампдория» хорошо организовала оборону.

Мы должны были действовать более интенсивно и качественно. Результат нас разочаровывает и делает по-спортивному злыми», - сказал Пиоли клубному телевидению «Милана».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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