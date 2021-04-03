​Пиоли высказался после потери очков «Миланом»

«Милан» в субботу снова потерял очки, добившись лишь ничьей (1:1) в домашнем матче чемпионата Италии против «Сампдории». После игры результат прокомментировал главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Я полностью согласен, мы сделали слишком мало [для победы], даже несмотря на тот факт, что в конце могли вырвать три очка. Мы играли без должного ритма и с неправильным подходом. Это был сложный матч. «Сампдория» хорошо организовала оборону.

Мы должны были действовать более интенсивно и качественно. Результат нас разочаровывает и делает по-спортивному злыми», - сказал Пиоли клубному телевидению «Милана».