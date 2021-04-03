​«Ювентус» попросил игроков согласиться на задержку зарплаты

«Ювентус» попросил своих футболистов пойти на задержку заработной платы за март, апрель, май и июнь, как это было в прошлом году на начальном этапе пандемии коронавируса. Об этом на своих страницах сообщает Corriere dello Sport.

Зарплаты за четыре последних месяца прошлого сезона «Ювентус» выплатил позже, что позволило клубу вписать эти выплаты в следующий финансовый год. Теперь туринский клуб хочет использовать такой же ход, чтобы выплаты за ближайшие месяцы пошли в финансовый период сезона 2021/2022.

Пока неизвестно, согласятся ли футболисты на задержку заработной платы.