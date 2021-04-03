«Барселона» ведёт переговоры с полузащитником «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Как сообщает Calciomercato, подписать 26-летнего футболиста желает каталонская «Барселона».

Источник отмечает, что представитель игрока вступил в переговоры с руководством «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось об интересе к Адриену со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт Рабио со «старой синьорой» рассчитан до лета 2023-го года.

В текущем сезоне французский хавбек отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 35 поединках.