Миранчук остался в резерве «Аталанты» на матч с «Удинезе»

Тренерский штаб «Аталанты» во главе с Джан Пьеро Гасперини назвал стартовый состав команды на поединок 29-го тура Серии А против «Удинезе».

Стоит отметить, что российский полузащитник Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел 18 матчей, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Матч начался в 16:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».

Перед этой встречей «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Удинезе» располагается на 12-й строчке.