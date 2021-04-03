Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук остался в резерве «Аталанты» на матч с «Удинезе»

03 Апреля 2021, 16:02,

Тренерский штаб «Аталанты» во главе с Джан Пьеро Гасперини назвал стартовый состав команды на поединок 29-го тура Серии А против «Удинезе».

Стоит отметить, что российский полузащитник Алексей Миранчук начнет встречу на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел 18 матчей, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Матч начался в 16:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».

Перед этой встречей «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Удинезе» располагается на 12-й строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Удинезе, Аталанта, Алексей Миранчук
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