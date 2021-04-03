«Милан» в большинстве едва не проиграл «Сампдории»

|
03 Апреля 2021, 15:35,
|
|
В рамках 29-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Гости открыли счет в начале второго тайма после гола Фабио Квальяреллы. Хозяева отыгрались в самой концовке благодаря точному удару Йенса Хёуге.
«Милан» набрал 60 очков и занимает второе место в Серии А, а «Сампдория» располагается на десятой строчке.
Протокол игры
|57' Квальярелла Фабио (0:1)
|(1:1) Хёуге Йенс 87'
Доннарумма Джанлуиджи • Салемакерс Алексис 45' 46' ( Калюлю Пьер ( 46') • Кьяер Симон • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Беннасер Исмаэль 50' 60' ( Ребич Анте ( 60') • Кесси Франк • Кастильехо Самуэль 74' ( Хёуге Йенс ( 74') • Чалханоглу Хакан • Крунич Раде 60' ( Тонали Сандро ( 60') • Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео • Мейте Суалихо • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Далот Диогу
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Тонелли Лоренцо • Коллей Омар • 32'Ауджелло Томмазо 89' ( Йосида Майя ( 89') • Кандрева Антонио 73' 90' ( Верре Валерио ( 90') • Торсби Мортен • 39'Адриен Силва 45' • 59'Дамсгор Миккель 90' ( Лерис Мехди ( 90') • Квальярелла Фабио 84' ( Кейта Бальде ( 84') • Габбьядини Маноло 62' ( Аскилдсен Кристоффер ( 62')
Запасные: Феррари Алекс • Равалья Никола • Рамирес Гастон • Янкто Якуб • Летица Карло • Ла Гумина Антонино • Реджини Васко
03 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Сампдория