Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» в большинстве едва не проиграл «Сампдории»

03 Апреля 2021, 15:35,

В рамках 29-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет в начале второго тайма после гола Фабио Квальяреллы. Хозяева отыгрались в самой концовке благодаря точному удару Йенса Хёуге.

«Милан» набрал 60 очков и занимает второе место в Серии А, а «Сампдория» располагается на десятой строчке.

Протокол игры  
Милан 1:1 Сампдория
    57' Квальярелла Фабио (0:1)
(1:1) Хёуге Йенс 87'    
Доннарумма Джанлуиджи Салемакерс Алексис   45'   46' (Калюлю Пьер (   46') Кьяер Симон Томори Фикайо Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль   50'   60' (Ребич Анте (   60') Кесси Франк Кастильехо Самуэль   74' (Хёуге Йенс (   74') Чалханоглу Хакан Крунич Раде   60' (Тонали Сандро (   60') Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео Мейте Суалихо Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Далот Диогу
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Тонелли Лоренцо Коллей Омар   32' Ауджелло Томмазо   89' (Йосида Майя (   89') Кандрева Антонио   73'   90' (Верре Валерио (   90') Торсби Мортен   39' Адриен Силва   45'   59' Дамсгор Миккель   90' (Лерис Мехди (   90') Квальярелла Фабио   84' (Кейта Бальде (   84') Габбьядини Маноло   62' (Аскилдсен Кристоффер (   62')
Запасные: Феррари Алекс Равалья Никола Рамирес Гастон Янкто Якуб Летица Карло Ла Гумина Антонино Реджини Васко
03 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Сампдория
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола