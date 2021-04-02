Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории.

«Криштиану Роналду – лучший футболист в истории футбола. Он 16 лет находится на вершине и держит уровень», - сказал Хабиб в интервью на канале UFC Russia на YouTube.

36-летний португалец на данный момент выступает за туринский «Ювентус», контракт нападающего с которым рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Роналду сыграл тридцать четыре матча за итальянский клуб во всех турнирах, забил тридцать голов и отдал четыре голевые передачи. Отметим, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов и занимает лишь третье место в чемпионате Италии.