Маркизио: «Надеюсь, что Роналду останется в «Ювентусе»

Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио надеется, что нападающий Криштиану Роналду останется в «Ювентусе».

«В конце сезона все в команде должны поговорить друг с другом, то, кто не хочет сражаться и побеждать, должен уйти из клуба.

Надеюсь, что Роналду останется в «Ювентусе», если у него будет желание побеждать. Это касается и любого другого игрока. После стольких лет выступлений на высочайшем уровне не так легко находить мотивацию.

Дибала? Его ценность не подлежит сомнению, он является очень талантливым игроком, но нужно понять, чего хочет сам Пауло», - цитирует Маркизио Football Italia.