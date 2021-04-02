Конте – о вспышке коронавируса в «Интере»: «Возможно, мы могли бы справиться с некоторыми ситуациями лучше»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте высказался о вспышке коронавируса в команде.

«Трудно что-то говорить. Возможно, мы могли бы справиться с некоторыми ситуациями лучше, но сейчас все понимают, что коронавирус и правда существует. Он убивает нас уже год, мир футбола решил смериться с этим, как и все остальные сферы. Есть надежда, что с появлением вакцинации всё изменится в кратчайшие сроки.

Ханданович раньше всех вернулся к тренировкам, сдав отрицательный тест на коронавирус. Весино в строю уже три дня и успел набрать форму, де Врей занимается в общей группе лишь один день, но он много работал дома индивидуально», - цитирует Конте Football Italia.