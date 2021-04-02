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Роналду поддержал Фати

02 Апреля 2021, 17:20,

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал нападающего «Барселоны» Ансу Фати, который продолжает восстанавливаться от травмы.

«Давай, Ансу Фати, ты скоро вернёшься! Вперёд!» - написал Роналду, прикрепив видео из «Инстаграма» Фати.

Напомним, что Фати не выходил на поле с ноября, он продолжает восстанавливаться от травмы колена и рискует пропустить ещё несколько месяцев.

18-летний испанец сыграл десять матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Действующее соглашение Фати с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемьдесят миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Ансу Фати
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