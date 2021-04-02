Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пасторе: «Я хочу вернуться в «Тальерес»

02 Апреля 2021, 17:01,

Хавбек «Ромы» Хавьер Пасторе высказался о возможном уходе из римского клуба.

«Сейчас у меня непростая ситуация в «Роме». Посмотрим, что будет в июне. У меня осталось два года контракта, я много общался с президентом «Тальереса». Он сделал всё возможное, чтобы подписать со мной соглашение в январе, но это было просто невозможно. Я хочу вернуться домой в наилучшей форме, чувствуя, что могу помочь клубу. Сейчас неподходящий момент, я не играл уже год, нахожусь не в оптимальных кондициях. Мне нужно полностью восстановиться от всех травм, сейчас я чувствую себя хорошо», - цитирует Пасторе Mundo.

Свой последний матч в Серии А Пасторе сыграл в мае 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Хавьер Пасторе, Тальерес
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