Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пиоли: «Нам необходимо набрать 75 очков, чтобы выйти в Лигу чемпионов»

02 Апреля 2021, 16:13,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, «россонери» необходимо набрать 75 очков в Серии А, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

«Я думаю, что 75 очков – это тот порог, который позволит нам выйти в Лигу чемпионов. Нам предстоит сыграть не только с прямыми конкурентами, но и с командами, которые сражаются за выживание. Мы верим в то, что делаем. Главное – спокойствие, доверие и кропотливая работа. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на встрече с «Сампдорией», это будет сложный матч. Их тренирует великий тренер, которого я уважаю, он дал мне многое как игроку», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола