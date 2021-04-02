Пиоли: «Нам необходимо набрать 75 очков, чтобы выйти в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, «россонери» необходимо набрать 75 очков в Серии А, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

«Я думаю, что 75 очков – это тот порог, который позволит нам выйти в Лигу чемпионов. Нам предстоит сыграть не только с прямыми конкурентами, но и с командами, которые сражаются за выживание. Мы верим в то, что делаем. Главное – спокойствие, доверие и кропотливая работа. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на встрече с «Сампдорией», это будет сложный матч. Их тренирует великий тренер, которого я уважаю, он дал мне многое как игроку», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.