Нападающий «Севильи» Алехандро Гомес рассказал об уходе из «Аталанты».

«Конечно, мне очень жаль, что так получилось, я никогда не мог и предположить, что всё пойдёт по подобному сценарию, но в жизни случаются неприятные вещи. Иногда у вас могут возникать споры, в моем случае это произошло с главным тренером, каждый из нас придерживался своей точки зрения. Я мог бы уехать и в МЛС, но это неподходящий момент. Я всё ещё могу выступать на высочайшем уровне в серьезной лиге. Моя цель – играть в сильном европейском чемпионате и продолжать помогать своей сборной. Когда «Севилья» связалась со мной, то я сделал всё возможное, чтобы сделка состоялась», - цитирует Гомеса ElDesmarque.