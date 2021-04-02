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Гомес рассказал об уходе из «Аталанты»

02 Апреля 2021, 14:48,

Нападающий «Севильи» Алехандро Гомес рассказал об уходе из «Аталанты».

«Конечно, мне очень жаль, что так получилось, я никогда не мог и предположить, что всё пойдёт по подобному сценарию, но в жизни случаются неприятные вещи. Иногда у вас могут возникать споры, в моем случае это произошло с главным тренером, каждый из нас придерживался своей точки зрения. Я мог бы уехать и в МЛС, но это неподходящий момент. Я всё ещё могу выступать на высочайшем уровне в серьезной лиге. Моя цель – играть в сильном европейском чемпионате и продолжать помогать своей сборной. Когда «Севилья» связалась со мной, то я сделал всё возможное, чтобы сделка состоялась», - цитирует Гомеса ElDesmarque.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алехандро Гомес
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