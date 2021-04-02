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Главный тренер «Фиорентины» дал комментарий по Кокорину

02 Апреля 2021, 13:21,

Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини дал комментарий относительно состояния российского нападающего Александра Кокорина.

«Я пообщался с Александром. Сейчас он работает под присмотром физиотерапевта, чтобы как можно скорее разобраться с проблемой, которая не позволяет ему работать в общей группе», - приводит слова специалиста Fiorentina.it.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний нападающий провел три матча, не отметившись результативными действиями.

Кокорин перешел в «Фиорентину» минувшей зимой из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Джузеппе Якини
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