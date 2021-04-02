Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» решил продать Лукаку и назвал стоимость нападающего

02 Апреля 2021, 12:53,

Ведущий нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку может быть продан в летнее трансферное окно. Клуб намерен прибегнуть к такому шагу, чтобы поправить свое финансовое положение.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «нерадзурри» рассчитывает выручить с продажи 27-летнего бельгийца 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что лондонский «Челси" желает вернуть форварда.

Ромелу является игроком «пенсионеров» с 2011-го по 2014-й год, однако большую часть этого периода провел в арендах.

Лукаку забил 19 голов (пять - с пенальти) и отдал восемь результативных передач в 26 матчах чемпионата Италии сезона-2020/2021.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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