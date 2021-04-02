Мело: «Всем хейтерам Роналду нужно помыть рот»

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Фелипе Мело отреагировал на выпады хейтеров в сторону португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Я не понимаю, как можно критиковать Роналду? Криштиану и Лео Месси - лучший футболисты мира. Он является великим чемпионом, легендой и символом не только «Ювентуса», но и всего мирового футбола.

Как можно сомневаться в таком игроке? Итальянским болельщикам очень повезло, что Криштиану переехал в Серию А. Всем, кто критикует его, нужно помыть рот», - цитирует Мело Tuttomercatoweb.

В этом сезоне 36-летний португалец сыграл 24 матча в чемпионате Италии и забил 23 гола.