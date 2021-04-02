«Ювентус» по-прежнему интересуется Миликом

Польский нападающий Аркадиуш Милик, выступающий во Франции за «Марсель», по-прежнему находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Об этом информирует L'Equipe.

«Старая синьора» предпримет попытку заполучить 27-летнего форварда в летнее трансферное окно. В контракте игрока с провансальцами прописан пункт отступных в размере 12 миллионов евро. Итальянский клуб намерен воспользоваться этой функцией грядущим летом.

Напомним, что до перехода в «Марсель» Аркадиуш выступал в составе «Наполи».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Милик провел семь поединков, записав на свой счет три забитых мяча (один - с пенальти).