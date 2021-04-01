В четверг появилась информация о том, что Пауло Дибала, Уэстон Маккенни и Артур – футболисты «Ювентуса» - нарушили карантинные правила, погуляв на вечеринке. Сообщалось, что туринский клуб может отстранить тройку игроков от работы с командой.

Дибала выступил с извинениями посредством своей странички в Instagram. Аргентинский футболист написал, что он допустил ошибку, поужинав за пределами дома. При этом Дибала отметил, что никакой вечеринки, о которой пишут СМИ, не было.

Если «Ювентус» не станет применять к футболистам санкции в виде отстранения от работы, Дибала в субботу получит возможность сыграть впервые с января.