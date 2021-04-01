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​Сарри может возглавить «Рому»

01 Апреля 2021, 19:31,

Паулу Фонсека рискует оставить тренерский мостик «Ромы», если команда не финиширует в зоне Лиги чемпионов. Следующим тренером римского клуба может стать Маурицио Сарри, который всё ещё находится на контракте с «Ювентусом», хотя был отправлен в отставку прошлым летом.

Как сообщает Calciomercato, агент Сарри Фали Рамадани уже провёл две встречи в удалённом режиме – со спортивным директором римлян Тьягу Пинту и с владельцем клуба Дэном Фридкиным. Отмечается, что самого Сарри привлекает проект римского клуба.

Источник также информирует о том, что Сарри уже отклонил три предложения – два от зарубежных клубов и одно от «Фиорентины».

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Маурицио Сарри
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