​Сарри может возглавить «Рому»

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01 Апреля 2021, 19:31,
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Паулу Фонсека рискует оставить тренерский мостик «Ромы», если команда не финиширует в зоне Лиги чемпионов. Следующим тренером римского клуба может стать Маурицио Сарри, который всё ещё находится на контракте с «Ювентусом», хотя был отправлен в отставку прошлым летом.
Как сообщает Calciomercato, агент Сарри Фали Рамадани уже провёл две встречи в удалённом режиме – со спортивным директором римлян Тьягу Пинту и с владельцем клуба Дэном Фридкиным. Отмечается, что самого Сарри привлекает проект римского клуба.
Источник также информирует о том, что Сарри уже отклонил три предложения – два от зарубежных клубов и одно от «Фиорентины».
На текущий момент «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Маурицио Сарри