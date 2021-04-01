​«Ювентус» может отстранить Дибалу, Маккенни и Артура от команды

Руководители «Ювентуса» в ярости от проступка Пауло Дибалы, Уэстона Маккенни и Артура, которые в обход карантинных мер развлекались на вечеринке. В настоящий момент в Италии запрещено организовывать частные вечеринки, плюс в стране существует комендантский час, действующий с десяти часов вечера до пяти часов утра. Полиция прибыла в дом Маккенни, где на вечеринке отдыхали десять человек, в половине двенадцатого вечера.

Как сообщает La Stampa, боссы «Ювентуса» могут отстранить Дибалу, Маккенни и Артура от работы с командой в дополнение к штрафу. В таком случае футболисты не сыграют в дерби против «Торино» третьего апреля.