Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Ювентус» может отстранить Дибалу, Маккенни и Артура от команды

01 Апреля 2021, 18:35,

Руководители «Ювентуса» в ярости от проступка Пауло Дибалы, Уэстона Маккенни и Артура, которые в обход карантинных мер развлекались на вечеринке. В настоящий момент в Италии запрещено организовывать частные вечеринки, плюс в стране существует комендантский час, действующий с десяти часов вечера до пяти часов утра. Полиция прибыла в дом Маккенни, где на вечеринке отдыхали десять человек, в половине двенадцатого вечера.

Как сообщает La Stampa, боссы «Ювентуса» могут отстранить Дибалу, Маккенни и Артура от работы с командой в дополнение к штрафу. В таком случае футболисты не сыграют в дерби против «Торино» третьего апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Артур Мело, Уэстон Маккенни
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола