Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Бонуччи заразился коронавирусом

01 Апреля 2021, 16:28,

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на COVID-19 после возвращения из сборной Италии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба туринского клуба. Бонуччи был отправлен на домашнюю изоляцию.

Ранее стал известно о заражении коронавирусной инфекцией нескольких представителей тренерского штаба сборной Италии.

Из-за коронавируса за «Ювентус» в ближайших матчах не сыграет и другой защитник – Мерих Демирал.

Добавим, что на текущую минуту «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от лидирующего «Интера» на десять очков.    
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Леонардо Бонуччи
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