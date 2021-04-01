​Бонуччи заразился коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на COVID-19 после возвращения из сборной Италии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба туринского клуба. Бонуччи был отправлен на домашнюю изоляцию.

Ранее стал известно о заражении коронавирусной инфекцией нескольких представителей тренерского штаба сборной Италии.

Из-за коронавируса за «Ювентус» в ближайших матчах не сыграет и другой защитник – Мерих Демирал.

Добавим, что на текущую минуту «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от лидирующего «Интера» на десять очков.