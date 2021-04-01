«Ювентус» поставил ультиматум Пирло

Боссы туринского «Ювентуса» поставили ультиматум главному тренеру команды Андреа Пирло, об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что специалист будет уволен с поста наставника в том случае, если команда покажет неудачные результаты в двух предстоящих матчах чемпионата Италии. «Старой синьоре» предстоят встречи с «Торино» и «Наполи».

«Ювентус» проводит неудачный сезон. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Порту».

В Серии А «бьянконери» занимают лишь четвертое место, отставая от идущего первым миланского «Интера» на десять баллов.