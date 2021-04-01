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«Ювентус» поставил ультиматум Пирло

01 Апреля 2021, 11:54,

Боссы туринского «Ювентуса» поставили ультиматум главному тренеру команды Андреа Пирло, об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что специалист будет уволен с поста наставника в том случае, если команда покажет неудачные результаты в двух предстоящих матчах чемпионата Италии. «Старой синьоре» предстоят встречи с «Торино» и «Наполи».

«Ювентус» проводит неудачный сезон. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Порту».

В Серии А «бьянконери» занимают лишь четвертое место, отставая от идущего первым миланского «Интера» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
01 Апреля 2021, 14:51

Боссы могут себе лишь репы сейчас чесать , чего было ожидать от человека который не тренировал , Пирло конечно баклан , зачем браться за такой проект как ЮВЕ ??? очень видно его убедили господа которые восхищались его талантом , хотя сезон еще и не окончен , но он однозначно провальный для ЮВЕ , и самого Пирло можно винить лишь в том что он был наверное слишком самоуверен , до сих пор не понимаю увольнения Алегри .

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overkill666
01 Апреля 2021, 13:33

как бы игроки уже сливать не начали... сезон бы закончить на мажорной ноте, забрать КИ и в зоне ЛЧ остаться.

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