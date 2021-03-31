​Агент Кьеллини высказался о будущем игрока

Агент защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини Давиде Липпи высказался по поводу слухов о том, что футболист может завершить карьеру летом.

«Мы шутим по поводу этих слухов. На сегодняшний день нет никаких намёков на то, что Кьеллини может завершить карьеру. Мы спокойны. Мы поговорим с президентом, но пока новостей нет.

Может ли Кьеллини перейти в другой клуб? Сложно представить его в другой футболке. Но если он будет чувствовать, что всё ещё может играть, то почему нет?

Кьеллини олицетворяет историю «Ювентуса». У нас будет время для обсуждения вопроса с президентом. Пока ни один клуб с нами не связывался. Я бы дважды подумал, прежде чем отказаться от такого игрока как на поле, так и в раздевалке», - сказал Липпи Sky Sport Italia.