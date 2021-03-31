​Доннарумма дважды отказался продлевать контракт с «Миланом»

Переговоры «Милана» о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой были приостановлены. Как сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, двадцатидвухлетний голкипер отклонил уже два предложения клуба по новому трудовому договору. Сначала речь шла о предложении с зарплатой в 6 миллионов евро и бонусом в размере одного миллиона евро за попадание в Лигу чемпионов. Затем клуб повысил предложение по зарплате до 7 миллионов евро, сохранив миллионный бонус. Впрочем, оба варианта не убедили игрока.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Доннарумма пропустил 46 голов в 38 матчах за «Милан» во всех турнирах.