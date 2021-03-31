​Инсинье признан лучшим игроком Серии А в марте

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье был признан лучшим футболистом итальянского чемпионата в марте. Об этом сообщается на официальном сайте Серии А. Награду Инсинье получит перед матчем против «Кротоне» третьего апреля.

В четырёх матчах чемпионата Италии в марте Лоренцо Инсинье записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Наполи» располагается на пятой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. При этом команда Дженнаро Гаттузо имеет лучший показатель по потерянным очкам по сравнению с «Аталантой», идущей четвёртой.