Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Защитник «Ювентуса» заразился коронавирусом

31 Марта 2021, 11:53,

Защитник Мерих Демирал, выступающий за туринский «Ювентус», заразился коронавирусной инфекцией. Тест 23-летнего турецкого игрока дал положительный результат, утверждает издание Tuttosport.

Представители «старой синьоры» пока никак не отреагировали на эту информацию.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Демирал провел 14 поединков, отметившись одной результативной передачей.

Туринский гранд набрал 55 баллов по итогам 27 сыгранных матчей в Серии А. Подопечные Андреа Пирло занимают лишь четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на десять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Мерих Демирал
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