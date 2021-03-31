Дзофф: «Уверен, что «Ювентус» финиширует в зоне Лиги чемпионов»

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31 Марта 2021, 10:59,
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Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф высказался о перспективах туринского «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше Серии А.
«У «старой синьоры» низкие шансы на чемпионский титул в текущем сезоне. Миланские клубы очень хорошо играют и отлично держатся на дистанции. Но я уверен в том, что туринская команда сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов», - приводит слова Дзоффа Calciomercato.
«Ювентус» провел 27 матчей в чемпионате Италии и набрал 55 баллов. Подопечные Андреа Пирло занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на десять очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Дино Дзофф
Если не возьмутся за голову а Пирло не отрастит яйки чтобы отучить их перекатывать у своих ворот то чет у меня сомнения.