Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Дзофф: «Уверен, что «Ювентус» финиширует в зоне Лиги чемпионов»

31 Марта 2021, 10:59,

Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф высказался о перспективах туринского «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше Серии А.

«У «старой синьоры» низкие шансы на чемпионский титул в текущем сезоне. Миланские клубы очень хорошо играют и отлично держатся на дистанции. Но я уверен в том, что туринская команда сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов», - приводит слова Дзоффа Calciomercato.

«Ювентус» провел 27 матчей в чемпионате Италии и набрал 55 баллов. Подопечные Андреа Пирло занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на десять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Дино Дзофф
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
31 Марта 2021, 11:28

Если не возьмутся за голову а Пирло не отрастит яйки чтобы отучить их перекатывать у своих ворот то чет у меня сомнения.

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