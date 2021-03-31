Дзофф: «Уверен, что «Ювентус» финиширует в зоне Лиги чемпионов»

Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф высказался о перспективах туринского «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше Серии А.

«У «старой синьоры» низкие шансы на чемпионский титул в текущем сезоне. Миланские клубы очень хорошо играют и отлично держатся на дистанции. Но я уверен в том, что туринская команда сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов», - приводит слова Дзоффа Calciomercato.

«Ювентус» провел 27 матчей в чемпионате Италии и набрал 55 баллов. Подопечные Андреа Пирло занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на десять очков.