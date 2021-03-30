Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Дибала может сыграть уже на выходных

30 Марта 2021, 23:14,

Пауло Дибала и Аарон Ремзи во вторник провели полную тренировку в общей группе «Ювентуса», о чём на своих страницах информирует Football Italia. Оба игрока имеют шансы выйти на футбольное поле в дерби против «Торино», которое пройдёт третьего апреля.

Дибала в последний раз играл за «Ювентус» ещё десятого января. Восстановление футболиста после травмы затянулось – изначально ожидалось, что аргентинец сможет вернуться в строй уже через пару недель.

Что касается Ремзи, то он пропустил два последних матча «Ювентуса» в итальянском чемпионате.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Аарон Ремзи
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