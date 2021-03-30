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​«Барселона» снова в гонке за Мартинесом

30 Марта 2021, 22:21,

«Барселона» вернулась в гонку за форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на RAC1. Каталонцы ранее пытались подписать аргентинского футболиста, но миланцы отказывались отпустить основного игрока. Теперь обстоятельства в клубах изменились – в «Барселоне» сменился президент и совет директоров, а «Интер» ищет новых инвесторов для привлечения средств.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» включает в себя пункт о возможном выкупе игрока за 111 миллионов евро. Впрочем, этот пункт действует только в течение нескольких недель в июле.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Лаутаро Мартинес
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