​«Барселона» снова в гонке за Мартинесом

«Барселона» вернулась в гонку за форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на RAC1. Каталонцы ранее пытались подписать аргентинского футболиста, но миланцы отказывались отпустить основного игрока. Теперь обстоятельства в клубах изменились – в «Барселоне» сменился президент и совет директоров, а «Интер» ищет новых инвесторов для привлечения средств.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» включает в себя пункт о возможном выкупе игрока за 111 миллионов евро. Впрочем, этот пункт действует только в течение нескольких недель в июле.