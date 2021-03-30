​Кассано: «Иногда мы с Тотти отрывались всю ночь, а утром сразу шли на тренировку»

Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано поговорил о том, как раньше он проводил время с Франческо Тотти.

«Когда я только перешёл в «Рому», первые пять или шесть месяцев Тотти был холост, поэтому мы часто гуляли с утра до ночи. Иногда мы отрывались всю ночь, а утром сразу шли на тренировку в Тригорию. Потом у Тотти появилась девушка, а я сам начал попадать во всякие неприятные истории. Мне тогда было всего двадцать. Сейчас, если повезёт, я засыпаю в районе полуночи», - цитирует Кассано Football Italia.

Антонио Кассано выступал за «Рому» с июня 2001 года по январь 2006 года.