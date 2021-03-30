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Кокорин дал комментарий по процессу восстановления после травмы

30 Марта 2021, 17:03,

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин дал видеоинтервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о процессе восстановления после травмы.

- У меня были процедуры для восстановления в Риме. Впереди меня ждет определенная работа. С нетерпением жду момента, когда смогу снова помогать своим партнерам на поле, - отметим россиянин.

Кокорин наконец-то начал заниматься с командой, проведя в лазарете почти месяц. 3 марта у него появились проблемы с ногой. Как сообщают в Италии, в ближайшем матче «Фиорентины» против «Дженоа» Кокорин не сыграет, а вот 11 апреля  в игре с «Аталантой» у него есть шансы появиться на поле.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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