Итальянские тренеры снова назвали Гасперини лучшим

Ассоциация итальянских тренеров объявила имя обладателя приза «Золотая скамейка», который ежегодно вручается лучшему наставнику в Серии А. Им во второй раз подряд стал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Его команда финишировала на третьем месте в чемпионате Италии и пробилась в четвертьфинал прошлогодней Лиги чемпионов.

Гасперини 63 года, он работает в Бергамо с лета 2016 года и за это время вывел «Аталанту» в число лучших команд Италии. Бергамаски в третьем сезоне подряд ведут борьбу за выход в Лигу чемпионов. После 28-го тура Серии А «Аталанта» делит третье место с «Ювентусом» с отставанием в 10 очков от лидирующего «Интера».