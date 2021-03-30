Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Итальянские тренеры снова назвали Гасперини лучшим

30 Марта 2021, 14:54,

Ассоциация итальянских тренеров объявила имя обладателя приза «Золотая скамейка», который ежегодно вручается лучшему наставнику в Серии А. Им во второй раз подряд стал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Его команда финишировала на третьем месте в чемпионате Италии и пробилась в четвертьфинал прошлогодней Лиги чемпионов.

Гасперини 63 года, он работает в Бергамо с лета 2016 года и за это время вывел «Аталанту» в число лучших команд Италии. Бергамаски в третьем сезоне подряд ведут борьбу за выход в Лигу чемпионов. После 28-го тура Серии А «Аталанта» делит третье место с «Ювентусом» с отставанием в 10 очков от лидирующего «Интера».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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