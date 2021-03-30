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«Милан» надеется переподписать контракт с Ибрагимовичем на прежних условиях

30 Марта 2021, 13:46,

«Милан» близок к заключению нового контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который может остаться в клубе ещё на один сезон  на прежних финансовых условиях. Таким образом, у шведа есть шанс отпраздновать 40-летие в октябре на «Сан-Сиро».

Il Corriere dello Sport отмечает, что руководство «Милана» готовит встречу с агентами игрока и надеется на то, что заплаты в 7 млн евро в год будет достаточно шведскому футболисту. В клубе довольны мотивацией Златана, который вернулся в сборную, а это значит, что он намерен и дальше выступать на самом высоком уровне. Предполагается, что никаких проблем в переговорах не будет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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