«Интер» обновил клубную эмблему

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30 Марта 2021, 11:25,
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Пресс-служба миланского «Интера» представила новую клубную эмблему. Изображение логотипа опубликовано в официальном «Твиттере» команды.
«Мое имя - моя история! «Интернационале» Милан», - гласит сообщение «нерадзурри».
В обновленной эмблеме использованы черный, синий и белый цвета. «Интер» убрал золотой цвет, который использовался на старом логотипе по краям.
В настоящий момент миланский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте набрали 65 баллов и опережают ближайшего преследователя на шесть очков.
IL MIO NOME È LA MIA STORIA.— Inter (@Inter) March 30, 2021
I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан