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«Интер» обновил клубную эмблему

30 Марта 2021, 11:25,

Пресс-служба миланского «Интера» представила новую клубную эмблему. Изображение логотипа опубликовано в официальном «Твиттере» команды.

«Мое имя - моя история! «Интернационале» Милан», - гласит сообщение «нерадзурри».

В обновленной эмблеме использованы черный, синий и белый цвета. «Интер» убрал золотой цвет, который использовался на старом логотипе по краям.

В настоящий момент миланский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте набрали 65 баллов и опережают ближайшего преследователя на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан
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