«Наполи» хочет подписать Буффона

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может сменить клубную прописку по окончании сезона. 43-летнего вратаря не устраивает роль запасного в туринском «Ювентусе».

Как сообщает портал Goal.com, Джанлуиджи подыскивает команду, в которой будет получать больше игровой практики. Заинтересованность в услугах Буффона проявляет «Наполи», который готов предложить ему роль основного голкипера.

В текущем сезоне итальянской Серии А вратарь сыграл пять поединков, в трех из которых отстоял на ноль. Трудовой договор футболиста со «старой синьорой» рассчитан до лета 2021-го года.