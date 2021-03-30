Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» хочет подписать Буффона

30 Марта 2021, 09:46,

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может сменить клубную прописку по окончании сезона. 43-летнего вратаря не устраивает роль запасного в туринском «Ювентусе».

Как сообщает портал Goal.com, Джанлуиджи подыскивает команду, в которой будет получать больше игровой практики. Заинтересованность в услугах Буффона проявляет «Наполи», который готов предложить ему роль основного голкипера.

В текущем сезоне итальянской Серии А вратарь сыграл пять поединков, в трех из которых отстоял на ноль. Трудовой договор футболиста со «старой синьорой» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Джанлуиджи Буффон
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