«Наполи» рассматривает трёх тренеров на замену Гаттузо

«Наполи» может сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона. Руководство итальянского клуба рассматривает трех кандидатов на замену Дженнаро Гаттузо, об этом информирует издание Football-Italia.

Источник сообщает, что в сферу интересов руководства неаполитанского коллектива входят Симоне Индзаги («Лацио»), Маурицио Сарри (без клуба) и Паулу Фонсека, который близок к уходу из «Ромы».

Напомним, что действующее трудовое соглашение Гаттузо с «Наполи» рассчитано до окончания нынешнего сезона. После 27 туров команда набрала 53 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А.