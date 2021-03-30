«Наполи» рассматривает трёх тренеров на замену Гаттузо

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30 Марта 2021, 08:51,
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«Наполи» может сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона. Руководство итальянского клуба рассматривает трех кандидатов на замену Дженнаро Гаттузо, об этом информирует издание Football-Italia.
Источник сообщает, что в сферу интересов руководства неаполитанского коллектива входят Симоне Индзаги («Лацио»), Маурицио Сарри (без клуба) и Паулу Фонсека, который близок к уходу из «Ромы».
Напомним, что действующее трудовое соглашение Гаттузо с «Наполи» рассчитано до окончания нынешнего сезона. После 27 туров команда набрала 53 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Маурицио Сарри, Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсека, Симоне Индзаги
Всё-таки с Гаттузо команда самобытная. Не знаю, сможет ли другой тренер привить команде такой характер, как это сделал Дженнаро. Но, видимо, тренерская перестановка неизбежна, если Наполи не попадёт в ЛЧ... Всё-таки зимний провал сильно подкосил команду, сильно.