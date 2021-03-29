Донадони отказал «Милану»

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Донадони мог возглавить «Милан» в октябре 2019 года, но не стал ради такого шанса бросать работу с китайским «Шэньчжэнем». В итоге Стефано Пиоли заменил Марко Джампаоло.

- Галлиани никогда со мной не связывался, но у меня были переговоры с «Миланом», когда были поиски сменщика для Джампаоло, - заявил Донадони Calciomercato. - Я был связан контрактом с китайцами до декабря. Сейчас я готов вернуться к тренерской работе, хочется дышать футбольной атмосферой, но мне бы хотелось вернуться в начале сезона.

- «Милан» хорошо выглядит, изменив свою философию. Если там получится внедрять в состав 1-2 новых игроков каждый сезон, команда сможет вновь регулярно побеждать. Я на это надеюсь, - заключил Донадони.