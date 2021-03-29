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Кокорин приступает к тренировкам по индивидуальной программе

29 Марта 2021, 20:27,

«Фиорентина» провела медицинское обследование форварда Александра Кокорина. Как сообщили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву в пресс-службе «фиалок», российский футболист со вторника приступит к работе по индивидуальной программе.

Напомним, что в зимнее трансферное окно 30-летний нападающий сменил «Спартак» на «Фиорентину», но пока не смог себя проявить, выйдя на замену в трех матчах команды. Концовку сезона флорентийцы проведут без пригласившего Кокорина в команду Чезаре Пранделли. Его место занял Беппе Якини, с которым команда начинала текущий чемпионат.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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