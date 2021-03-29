Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кумбулла не поможет «Роме» до конца сезона

29 Марта 2021, 18:58,

Центральный защитник «Ромы» Мараш Кумбулла получил травму мениска в расположении сборной Албании и пропустит остаток сезона. Как сообщает Football Italia, на восстановление от травмы футболисту понадобится около трёх месяцев.

В нынешнем сезоне Мараш Кумбулла провёл за «Рому» двадцать три матча в различных соревнованиях и даже записал на свой счёт два гола. Кумбулла выступает за римский клуб с осени прошлого года.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. От зоны Лиги чемпионов команду Паулу Фонсеку отделяют пять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Мараш Кумбулла
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