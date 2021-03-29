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​Кокорин вернулся в «Фиорентину» - клуб ждёт результатов тестов

29 Марта 2021, 18:10,

Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» из Рима, где он проходил лечение в клинике. Об этом в пресс-службе клуба Серии А сообщили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

В настоящий момент в «Фиорентине» ждут результатов медицинских тестов, по итогам которых будет принято решение по допуску Кокорина к тренировочным занятиям.

До сих пор Александр Кокорин провёл на поле только семьдесят семь минут в трёх матчах «Фиорентины». Ближайшую игру «фиалки» проведут в субботу, третьего апреля, против «Дженоа».

«Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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