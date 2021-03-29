​Роналду сообщит решение по своему будущему в мае

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщит руководству клуба решение по своему будущему в мае. Об этом на своих страницах сообщает Tuttosport. Туринский клуб хочет узнать решение португальца до лета, чтобы иметь возможность строить трансферные платы.

Газета отмечает, что клубам, которые слухи связывают с интересом к Роналду, в условиях финансового кризиса на фоне пандемии будет сложно осуществить этот трансфер, поэтому Криштиану, скорее всего, останется.

Действующий контракт Криштиану Роналду рассчитан до конца следующего сезона. Португалец проводит в «Ювентусе» уже третий сезон.