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​Роналду сообщит решение по своему будущему в мае

29 Марта 2021, 17:41,

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщит руководству клуба решение по своему будущему в мае. Об этом на своих страницах сообщает Tuttosport. Туринский клуб хочет узнать решение португальца до лета, чтобы иметь возможность строить трансферные платы.

Газета отмечает, что клубам, которые слухи связывают с интересом к Роналду, в условиях финансового кризиса на фоне пандемии будет сложно осуществить этот трансфер, поэтому Криштиану, скорее всего, останется.

Действующий контракт Криштиану Роналду рассчитан до конца следующего сезона. Португалец проводит в «Ювентусе» уже третий сезон.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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